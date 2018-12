Valuta: Julestilhed og risikoaversion i volumentynd handel

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den traditionelle julestilhed har sænket sig over valutamarkedet fredag, hvor risikoaversion og et afdæmpet syn på amerikanske renter og økonomien som helhed er det underliggende grundlag for en volumentynd handelssession.



Ses der på dollarindekset mod en kurv af seks andre store valutaer, er niveauet for den eneste rigtig globale valuta på det laveste niveau siden 20. november efter et drop på omkring 1,2 pct. i indeværende uge.



Baggrunden skal findes i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der onsdag signalerede færre renteforhøjelser i løbet af de næste par år end hidtil projiceret, hvilket har skubbet de lange amerikanske statsobligationsrenter mod det laveste niveau i næsten ni måneder.



Fed's vurdering tegnede et tydeligere billede af de begyndende tegn på mørke skyer over verdens største økonomi.



Og mens dollar presses mod svagere niveauer, er det først og fremmest japanske yen, der får opmærksomhed efter store kursfald i de globale aktiemarkeder.



Målt på MSCI's globale aktieindeks er kursfaldet på 3,7 pct. alene i denne uge, og halvandet års kursstigninger er nu fuldstændigt udraderet.



"Vi ser et klassisk tilfælde af risikoaversion, som løfter yen mod dollar, og det er noget, der ikke har fundet sted ret mange gange i de seneste måneder. De amerikanske markeder, især aktiemarkedet, vil fortsætte med at diktere retningen for dollar på kort sigt," vurderer valutastrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo over for Reuters.



Sterling har fået en smule af det tabte tilbage, men er fortsat presset af kommentarer fra Bank of England, der torsdag holdt renterne i ro på baggrund af brexit-usikkerheden, der ifølge centralbanken er "intensiveret betydeligt" i løbet af den sidste måned.



Pund sterling koster fredag morgen 1,2650 dollar mod 1,2665 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1445 dollar mod 1,1415 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster fredag morgen 111,35 yen mod 111,65 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS