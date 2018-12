Aktier: Asiatiske kursfald efter drop på Wall Street i juletyndt marked

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,1 Topix -1,7 Hongkongs Hang Seng -0,2 China Shanghai Composite -1,0 China CSI 300 -1,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI -0,3 Sydney ASX 200 -1,3

De asiatiske aktiemarkeder tager farve efter julemandens nissedragt og følger efter Wall Street i den globale aktienedtur fredag morgen, hvor volumen dog bærer præg af den forestående juleferie og årsafslutning.Truslen om en amerikansk regeringsnedlukning og yderligere stigninger i amerikanske låneomkostninger øger investorens uro over de økonomiske udsigter.Og i de helligdagstynde markeder giver den nedadgående spiral anledning til en selvforstærkende effekt med mere salg til følge."Negativt momentum er en nøglefaktor for investorernes adfærd. Udviklingen efterfølges af en retfærdiggørelse af de grundlæggende faktorer. Udsalget er færdigt, når det er overstået," siger markedschef Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney til Reuters.I Tokyo øges den negative indstilling af en styrkelse af den japanske yen. Nikkei-indekset falder 1,1 pct., og det brede Topix-indeks dropper 1,7 pct.Investorerne i Kina er også negative. Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 1,0 pct., mens CSI 300-indekset viger 1,4 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks begrænser faldet til 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op til 0,3 pct.Indeksværdi klokken 05.30./ritzau/FINANS