Råvarer: Skuffende Fed-udmelding sender olieprisen ned

Oliepriserne falder torsdag morgen i kølvandet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som onsdag hævede renten med 0,25 pct.point til niveauet 2,25-2,50 pct..



Udmeldinger fra Fed gav anledning til yderligere frygt for den økonomiske vækst, på et tidspunkt hvor investorerne står over for en forsynings-overflod, lyder det hos Bloomberg News.



Centralbankchef Jerome Powell formåede nemlig ikke at kvæle bekymringerne om, at Feds politik vil dræbe den økonomiske vækst, hvilket får handlerne til at undgå risikable investeringer.



Samtidig steg beholdning på et af de amerikanske nøglelagre til det højeste niveau siden januar, hvilket lagde yderligere til spekulationen omkring, hvorvidt leveringsnedskæringer fra Opec vil blive undermineret af stigende forsyninger af skifferolie.



Trods en aftale mellem Opec og alliancens allierede om at nedskære produktionen med 1,2 mio. tønder om dagen er råolieprisen på vej mod sit største kvartalsvise fald i fire år.



Den saudiske energiminister, Khalid Al-Falih, har sagt, han er sikker på, at aftalen bliver forlænget i april, selv om at den ikke er trådt i kraft endnu, hvilket understreger den aktuelle uro i markedet.



Derudover er de globale investorer utrygge ved, at Federal Reserve ikke er færdige med at løfte renten.



"Markedet ville gerne have haft et mere definitivt signal om, at Fed er færdig med at løfte renten. Investorerne er ikke tilfredse," siger Kim Kwangrae, råvareanalytiker hos Samsung Futures, til Bloomberg News.



"Vi vil måske se oliepriserne vakle omkring intervallet til 40 dollar, mens markedet fortsætter med at slås med usikkerhed over leveringsmæthed og stagnerende økonomisk vækst."



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 56,25 dollar mod 58,05 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 47,12 dollar mod 48,29 dollar onsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1244,91 dollar mod 1257,75 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5952 dollar mod 6019 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS