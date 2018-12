Valuta: Dollar styrkes oven på rentemøde i USA

Dollar har stabiliseret sig torsdag morgen oven på en styrkelse onsdag aften i kølvandet af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Banken hævede som ventet renten med 25 basispoint til 2,25-2,5 pct. og er fortsat på strammerkurs, selv om bankens spidser skruede en smule ned for deres prognose for antallet af renteforhøjelser næste år.



Der ventes nu to renteforhøjelser i 2019 samt en enkelt i 2020. I september lød buddet på tre forhøjelser i 2019 og én i 2020. Det kan læses ud af det skema, hvor de enkelte centralbankchefer kommer med deres personlige bud på, hvor renten vil ligge ved udgangen af 2019 og de efterfølgende to år.



Samtidig har centralbankens ledelsesgruppe atter sænket deres syn på, hvor den neutrale rente på længere sigt ligger. Den ses nu være i 2,75 pct. mod 3,00 pct. i september.



Ifølge Reuters havde dele af valutamarkedet dog regnet med, at nedturen på de finansielle markeder ville have fået banken til at skrue endnu mere ned for sin prognose for kommende renteforhøjelser, og meldingen sendte aktierne ned og dollar op.



"Investorerne var klar på det meste - fra ingen renteforhøjelse til uenighed (beslutningstagerne imellem, red.) og en ændring i risikovurderingen," siger Kathy Lien, valutastrateg hoos BK Asset Management til Reuters og uddyber:



"Og mens der var hårfine justeringer i rentemeddelelsen og sænkede vækst- og inflationsforventninger, så var ændringerne ikke så væsentlige, som markedet havde håbet."



Euro koster torsdag morgen 1,1386 dollar mod 1,1421 dollar onsdag eftermiddag, hvor den amerikanske valuta nåede det svageste niveau i en måned.



Dollar styrkes også en anelse til 112,24 yen fra 112,9 yen onsdag eftermiddag.



