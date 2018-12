Aktier: Store fald i Asien oven på amerikansk udsalg

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -3,2 Topix -2,7 Hongkongs Hang Seng -1,1 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -1,0 Taiwan Taiex -1,2 Sydkoreas Kospi -1,4 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 -1,3

Det store udsalg, der onsdag ramte de amerikanske børser, fortsætter og forværres torsdag i Asien, hvor der er lutter røde tal i de toneangivende indeks. Investorerne søger i stedet mod sikker havn i obligationsmarkedet.Chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, formåede onsdag ikke at dæmpe investorernes bekymringer om, at en strammere pengepolitik vil kvæle den økonomiske vækst, skriver Bloomberg News.Den amerikanske centralbank hævede onsdag - som ventet i markedet - sin ledende rente med 0,25 pct.point. Efterfølgende på et pressemøde bemærkede Powell dog, at en markedsuro ikke vil mærke økonomien - og så begyndte aktieudsalget.Investorerne havde håbet på en mindre aggressiv tilgang, efter at en korrektion har ramt de amerikanske aktier, midt i frygten for at den globale vækst er stagnerende.Federal Reserve ignorerede således gentagne opfordring fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om ikke at hæve låneomkostningerne igen under stor volatilitet på de finansielle markeder, skriver Bloomberg News.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 1,6 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 3,2 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 2,7 pct.Det australske ASX-200-indeks falder med 1,3 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i minus med 1,2 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, falder 1,4 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever en tilbagegang på henholdsvis 0,8 og 1,0 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 1,1 pct.Indeksværdi klokken 06.00./ritzau/FINANS