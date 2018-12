Valuta: Let svækket dollar op til centralbanks møde

Valutamarkedet er præget af den forestående højtid, der ventes at sætte markedet totalt i stå frem til årsskiftet, når den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har afsluttet det pengepolitiske møde senere onsdag.



Og mens tempoet i de igangværende stramninger af den amerikanske pengepolitik er hovedtemaet, ligger endnu et styrtdyk i oliepriserne som en påmindelse om de forværrede globale vækstudsigter, og understreger forventningerne til, at Fed træder på bremsen og udskyder eller reducerer de tidligere annoncerede tre renteforhøjelser i 2019.



"Positioneringen op til FOMC-mødet er meget defensiv, og det er derfor, at vi ser en svækkelse af dollar," siger chefstrateg Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney til Reuters.



Risikoappetitten er generelt blevet reduceret af svagere end ventede økonomiske data fra både Kina og fra eurozonen, mens den kinesisk-amerikanske handelskonflikt og et tilnærmelsesværdigt sammenbrud i oliepriserne har øget frygten for, at den globale økonomi taber fart i stærkt stigende tempo.



Det afspejles også i faldende statsobligationsrenter i USA, hvor den tiårige rente alene over de seneste dag er droppet 10 basispoint.



Federal Reserve ventes i det store og hele at øge renten onsdag med 25 basispoint, men sandsynligheden er faldet markant fra næsten 100 pct. til nu 69 pct.



Samtidig indkalkulerer prissætningen i markedet for rentefutures kun én renteforhøjelse i 2019, hvor centralbankens fremskrivninger i september indikerede yderligere tre renteforhøjelser i 2019.



Og mens Federal Reserves rentemøde tager overskrifterne, begynder Kinas tre dage lange Central Economic Working Conference (CEWC), hvor vækst og reformmålsætningerne for det kommende år fastlægges. Mødet strækker sig frem til weekenden.



Pund koster onsdag morgen 1,2665 dollar mod 1,2650 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1385 dollar mod 1,1370 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 112,30 yen mod 112,55 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS