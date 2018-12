Aktier: Blandet udvikling i Asien mens Fed-beslutning afventes

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,6 Topix -0,5 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +0,7 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,5 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger uden ensartet retning onsdag, hvor markedsdeltagerne afventer dagens afslutning af rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve.Renten ventes at blive hævet med 0,25 pct.point, mens interessen samles om den forventede fremtidige rentebane, der hidtil har lydt på tre forhøjelser i 2019. Men det har den globale økonomiske opbremsning sat i relief.- På trods af den seneste markedsvolatilitet tror vi, at det stadig er mere sandsynligt, at Fed vil hæve renten, end at de lader være. Men vi læner os lidt mod, at Fed fjerner referencen til behovet for "yderligere gradvise stigninger", siger seniorøkonom Tom Kenny fra ANZ i Sydney til Reuters.FOMC - der er Federal Reserves pengepolitiske komite - offentliggør rentebeslutningerne klokken 20 dansk tid onsdag aften.Mens der er kursfald i Japan og Kina, blæser der mere positive vinde over de øvrige markeder.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 0,4 pct.I Tokyo falder Nikkei-indekset 0,6 pct., og det brede Topix-indeks dropper 0,5 pct.Investorerne i Kina er også negative. Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 0,3 pct., og også CSI 300-indekset viger 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks modsat stiger 0,2 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,5-0,6 pct.Indeksværdi klokken 05.40./ritzau/FINANS