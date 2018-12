Råvarer: Oliepriserne fortsætter ned

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne fortsætter sin nedadgående retning, og tirsdag morgen koster "det sorte guld" i USA 49,18 dollar for en tønde råolie. Det er 1,6 pct. lavere end mandag, da prisen for første gang siden oktober 2017 kom under 50 dollar per tønde.



Olieprisen nu dykket 35,6 pct. fra sin seneste top den 3. oktober 2018 i 76,41 dollar.



De seneste dages prisfald skyldtes atter en gang udsigten til et overudbud i 2019. Handlerne frygter en opbremsning i den globale vækst, senest understreget af svage nøgletal fra den globale vækstmotor, Kinas økonomi, hvilket vil medføre en lavere efterspørgsel på råolie.



Samtidig har Opec-landene produceret råolie i et niveau, som er nær det højeste i et par år, mens USA's olieproduktion sætter rekord efter rekord. Senest med knap 11,5 mio. tønder om dagen i september - en vækst på 2 mio. tønder per dag på årsbasis - løftet at den stigende skifferolieproduktion i landet.



Endelig er der spekulationer om, hvorvidt Opecs og Ruslands aftale om at sænke produktionen i 2019 ikke er tilstrækkelig. Især ikke, hvis beslutningen ikke gennemføres fuldt ud.



"Der er altid et spørgsmålstegn ved, i hvilken udstrækning Opec-landene og Rusland vil eller ikke vil holde deres løfter. Der er en naturlig skepsis," siger Pavel Malchanov, analytiker hos Raymond James, til Bloomberg News.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 58,75 dollar mod 60,27 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 49,18 dollar mod 50,73 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1248,24 dollar mod 1242,65 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6121,00 dollar mod 6133,50 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS