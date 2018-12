Valuta: USA's centralbank i centrum i julestille marked

Relateret indhold Aktieordbog

Julestilheden på valutamarkedet breder sig langsomt, og tirsdag morgen ser de tilbageværende markedsdeltagere frem mod det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank onsdag og den kinesiske Central Economic Work Conference sidst på ugen.



De store udsving på aktiemarkederne, hvor Wall Street mandag nåede ned på det laveste niveau i mere end et år, sætter sit præg på de finansielle markeder.



Frygten for vækstafmatning kan give anledning til en ny kurs for den annoncerede rentebane i USA, men onsdagens afslutning på det pengepolitiske møde i Federal Open Market Committee, der er den amerikanske centralbanks renteudvalg, vil give et fingerpeg om, hvorvidt Federal Reserve fortsat tror på adskillige renteforhøjelser i første halvår 2019, eller om bremserne hugges i for de annoncerede tre stigninger i de kommende seks måneder.



Samlet lægger det en smule pres på dollar, men dog ikke mere, end at det overordnede niveau er så godt som uændret.



"Vi venter en blød tone fra Fed. De økonomiske data har ikke været lunkne nok, til at centralbanken ikke forhøjer renten her i december," siger valutastrateg Rodrigo Catril fra NAB i Sydney til Reuters.



Stigende tegn på en afkøling i den globale økonomi har for nylig fået feds topfolk - og herunder centralbankchef Jerome Powell - til at indikere en mere forsigtig tilgang til normaliseringen af pengepolitikken.



"Fokus efter decembermødet vil udelukkende ligge på USA's datastrøm. Fed vil ikke længere køre på auto-pilot," vurderer Rodrigo Catril.



Udsigten til endnu en renteforhøjelse inden jul har fået USA's præsident Donald Trump til igen af fare i flint med tweet om, at det er "utroligt", at Fed så meget som overvejer at hæve renten i betragtning af den globale økonomiske og politiske usikkerhed.



Men markederne har vænnet sig til Trumps udfald og affærdiger hans kommentarer med et skuldertræk.



Set med de asiatiske investorers øjne, står en tale fra Kinas præsident Xi Jinping tirsdag i centrum. Kina markerer 40-årsdagen for landets markedsreformer, og Xi betegner i talen åbningen af landet som en revolution og et centralt omdrejningspunkt i landets kamp for en central placering i verden.



Senere på ugen ventes det årlige Central Economic Work Conference at løbe af stablen.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,2625 dollar mod 1,2605 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1355 dollar mod 1,1335 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 112,70 yen mod 113,05 yen mandag eftermiddag.



