Aktier: Asiatiske kursfald i trit med Wall Street inden centralbanks dom

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,7 Topix -1,8 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -1,1 China CSI 300 -1,2 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -0,5 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -1,8 Sydney ASX 200 -1,1

De asiatiske aktiemarkeder følger efter Wall Street i den globale aktienedtur tirsdag morgen, mens markedsdeltagerne gør klar til endnu en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve."Den største begivenhed mellem nu og afslutningen af året vil være, hvad Fed gør i morgen," siger aktiechef Jim McCafferty fra Novura i Hongkong til Reuters.Fokus ligger på, om centralbanken vil fastholde yderligere tre renteforhøjelser i 2019 som det så ud til ved mødet i september, eller om FOMC - der er Federal Reserves pengepolitiske komite - vil tage skridt til en mere forsigtig tilgang i den nuværende økonomiske situation med handelskrig og vækstopbremsning."Jeg tror, at der måske er en chance for, at Fed giver et mere dæmpet budskab med hensyn til væksten, og om hvor aggressiv banken vil være for såvidt angår fremtidige renteforhøjelser," siger Jim McCafferty.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 0,3 pct.I Tokyo falder Nikkei-indekset 1,7 pct., og det brede Topix-indeks dropper 1,8 pct.Investorerne i Kina er også negative. Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 1,1 pct., mens CSI 300-indekset viger 1,2 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dropper 0,9 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på op mod 0,2 pct. efter at have været handlet med plusser på 0,6 pct. i den tidlige morgenstund i Asien.Indeksværdi klokken 04.35./ritzau/FINANS