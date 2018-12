Råvarer: Stigende olielagre og vækstbekymringer tynger oliepriserne

Olieprisen falder mandag morgen. Det skyldes fortsatte bekymringer for bugnende olielagre og en svag økonomisk vækst i verdens største økonomier. Guld- og kobberpriserne stiger en smule.



Den stigende produktion af skiferolie i USA præger fortsat oliepriserne. Det får ifølge Reuters nogle analytikere til at tvivle på, om nedskæringerne fra organisationen af olieeksporterende lande, Opec, der træder i kraft til januar, vil være nok til at udligne den amerikanske produktion.



"Jeg tror ikke, at Opecs nedskæringer vil virke denne gang, når Qatar har meldt sig ud, og Iran nægter at nedskære, alt imens det store spørgsmål er, hvornår Rusland vil gå ned til det vedtagede niveau," siger Sukrit Vijayakar, der er direktør i Trifecta, til Reuters.



Han tilføjer, at nedskæringsbyrden hviler på Saudi-Arabiens skuldre, der i forvejen er under pres fra USA's præsident, Donald Trump.



Oliepriserne tynges ifølge Reuters af bekymringer for en svækket vækst på flere markeder - heriblandt Europa og Asien.



I Kina faldt olieproduktionen i november sammenlignet med oktober.



Baker Hughes offentliggjorde fredag, at antallet af aktive rigs i USA er faldet til 873 - det laveste niveau siden midten af oktober, hvilket ifølge Reuters er med til at løfte oliepriserne. På trods af det faldende antal af aktive rigs, ligger antallet højere end sidste år, hvor der i USA var 747 aktive olierigger.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 60,34 dollar mod 60,65 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,37 dollar mod 51,57 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en troy ounce guld 1237,09 dollar mod 1236,06 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6138 dollar mod 6136,50 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS