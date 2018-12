Valuta: Stærk dollar på mat økonomi og traditionel årsafslutning

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske dollar er tæt på det stærkeste niveau i mere end halvandet år mandag morgen, hvor "safe-haven" efterspørgsel i forbindelse med bekymringer for en global økonomisk afmatning blander sig med de traditionelle dollarkøb op til årsafslutningen.



- Dollarudviklingen viser tydeligt, at det er en attraktiv valuta i tider med markedsstress, siger valutastrateg Ray Attrill fra NAB i Sydney til Reuters.



Svagere end ventede økonomiske data fra såvel Kina som Europa i kombination med frygt for en mulig amerikansk regerings-nedlukning har sendt de få tilbageværende investorer væk fra de risikobetonede aktiver mod mere sikre placeringer, der traditionelt inkluderer dollar og yen.



Foruden frygten for en global økonomisk afmatning fokuserer de finansielle markeder også på den fremtidige rentebane i amerikansk pengepolitik.



Federal Reserve ventes at øge renten med 25 basispoint på ugens pengepolitiske møde, der afsluttes onsdag. Dermed vil den amerikanske centralbank have øget renten otte gange over de seneste tre år i den normaliseringsproces, der er fulgt efter de ekstreme pengepolitiske lettelser, der blev indført for at bekæmpe finanskrisen for et årti siden.



I Feds fremskrivninger fra september var der indregnet tre renteforhøjelser i 2019. Men den seneste økonomiske udvikling har reduceret markedets forventning til blot en renteforhøjelse i 2019, da højere amerikanske låneomkostninger kan skade det amerikanske vækstmomentum og i sidste ende tvinge Fed til at sætte en stopper for de monetære stramninger.



"Fed vil sandsynligvis skifte fra autopilot til at være mere dataafhængige," siger Ray Attrill.



Sterling ligger fortsat underdrejet, mens brexit-kaosset og de britiske parlamentarikeres mudderkastning fortsætter i London.



Den britiske handelsminister, Liam Fox, sagde søndag, at det vil tage tid at nå frem til en beslutning om premierminister Theresa Mays brexitaftale, der nu først ventes på plads i det nye år.



Pund koster mandag morgen 1,2585 dollar mod 1,2550 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1310 dollar mod 1,1285 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 113,50 yen mod 113,40 yen fredag eftermiddag.



