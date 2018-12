Aktier: Asiens negative start vendt til mindre stigninger

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,7 Topix +0,3 Hongkongs Hang Seng +0,1 China Shanghai Composite 0,0 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +1,4 Sydney ASX 200 +1,1

De asiatiske aktiemarkeder startede i negativt territorium mandag morgen, men i løbet af den asiatiske handelsdag er stemningen vendt til det lidt mere positive, omend den underliggende holdning stadig er præget af uklarhed om de kommende dages pengepolitiske møde i den amerikansk centralbanks rentekomité, FOMC."Det "julerally", som man havde håbet på, har vist sig at være frustrerende flygtigt, og nu vil markederne være glade for - eller desperate efter - en mere afslappet linje fra FOMC. Markeder klynger sig til et strå af håb om, at der vil være en væsentlig reduktion af "strammer-retorikken," siger analytiker Vishnu Varathan fra Mizuho Bank i Tokyo til AP.I Japan fik indledende kursfald investorerne til at gå på tilbudsjagt."Det japanske marked indregner negative nyheder på forhånd. Markedet synes at fordøje bekymringer om global vækst, og nogle af disse bekymringer er blevet indregnet i markedet nu," siger investeringschef Toru Ibayashi fra UBS Securities Japan ifølge Reuters.Nikkei-indekset sendes op med 0,7 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,3 pct.Investorerne i Kina er noget mere tilbageholdende. Shanghai Composite er så godt som uændret, mens CSI 300-indekset ligger med et minus på 0,3 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks øger 0,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 05.30./ritzau/FINANS