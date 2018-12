Renten på den toneangivende tiårige statsobligation trækker 1 basispoint ned i de første indledende handler til 0,24 pct. fredag morgen. For en uge siden gik renten på weekend i 0,22 pct.



Med det lille rentefald følger den danske rente udviklingen på det amerikanske obligationsmarked efter dansk lukketid torsdag. Den amerikanske toneangivende tiårige statsobligation - T-bonden - handles i 2,88 pct. på markedet i Tokyo, hvilket er 2 basispoint mindre, end da det danske obligationsmarked lukkede torsdag. T-bonden endte torsdag i 2,91 pct. i amerikansk handel.



Fredag afventer handlerne flere nøgletal, der kan påvirke udviklingen. Ud på formiddagen offentliggøres PMI-tal fra både eurozonen og Tyskland. De kan give et praj om temperaturen på den europæiske økonomi, efter at eurozonens økonomi i tredje kvartal steg med 0,2 pct., mens den tyske oplevede tilbagegang.



- Investorerne vil lede med lys og lygte efter tegn på, at opbremsningen var midlertidig. Investorerne forventer derfor, at PMI-indeksene fra eurozonen og Tyskland vil vise en lille fremgang, lyder det fra Mathias Rømer Sproegel, makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar til dagens udvikling.



Et fald i PMI-indeksene kan skuffe - og det kan medføre både fald i renterne og en svækket euro.



Fredag eftermiddag er det tal fra USA, der kan være med til at justere handlernes syn på verden. Fokus vil være på detailsalget, der vil være negativt påvirket af det store fald i olieprisen.



- Detailsalget opgøres nemlig i løbende priser, og derfor vil lavere brændstofpriser trække det samlede detailsalg ned. Vi venter dog en fremgang i detailsalget renset for brændstofudgifter, skriver Mathias Rømer Sproegel.



/ritzau/FINANS