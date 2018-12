Råvarer: Udsigten til Opec-skæringer støtter oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger en smule fredag morgen. Verdens næststørste økonomi, Kina, rapporterede fredag rekordlavt detailsalg, men priserne støttes stadig af Opec's planer om at lukke for hanerne.



Kina, der er verdens største råolieimportør, offentliggjorde fredag nogle af de laveste tal for detailsalg og vækst i industriproduktionen i årevis. Tallene illustrerer de økonomiske konsekvenser forbundet med den kinesisk-amerikanske handelskrig, hvilket lagde en dæmper på oliepriserne.



Samtidig støttes priserne af udsigten til skæringer i produktionen af Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) og organisationens allierede Rusland. Skæringerne kan skabe et underskud i olieudbuddet i andet kvartal af 2019, udtalte International Energy Agency (IEA) torsdag.



"Efter den store bevægelse i går, er det som om, at markedet konsoliderer lidt," siger Jonathan Barratt, der er chefinvesterings officer ved Probis Securities, til Reuters.



Saudi-Arabien, der er Opec's de facto leder, står til at reducere eksporten til USA i løbet af de kommende uger. Omfanget kan blive så lavt som 582,000 tønder om dagen, hvilket er næsten 40 pct. mindre end gennemsnittet for de sidste tre måneder, skriver Bloomberg.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 61,07 dollar mod 60,53 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,39 dollar mod 51,58 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1241,08 dollar mod 1242,29 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6127 dollar mod 6156 dollar torsdag eftermiddag.



