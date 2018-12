Aktier: Svage kinesiske data giver kursfald i hele regionen

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,9 Topix -1,4 Hongkongs Hang Seng -1,4 China Shanghai Composite -0,4 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,9 Sydkoreas Kospi -1,2 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -1,3 Sydney ASX 200 -1,1

Opdateret 6.57De asiatiske aktiemarkeder har igen vendt snuden nedad, efter de kinesiske myndigheder rapporterede et sæt svage økonomiske data for detailsalg og industriproduktion. Det har fået bekymringerne for en kraftig afmatning i verdens næststørste økonomi til at blusse op igen og efterlader investorerne i en tilstand af frygt for den bredere effekt af den stadig uløste kinesisk-amerikanske handelsstrid."Markederne havde forudset en langsommere vækst i produktionen på grund af handelsstriden. Men detailsalget viser, at forbruget måske ikke er stærkt nok til at understøtte den eksterne sektor," siger investeringsstrateg Francis Tan fra UOB Private Bank i Singapore til AP.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 1,4 pct.I Tokyo er har den negative indstilling overtaget. Den japanske centralbanks kvartalsvise Tankan rapport viste godt nok fine takter for fjerde kvartal, men den tegnede samtidig et bekymrende billede med markante fald i den forventede ordreindgang.Nikkei-indekset falder 1,9 pct., og det brede Topix-indeks dropper 1,4 pct.Investorerne i Kina er også negative. Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 0,4 pct., mens CSI 300-indekset viger 0,8 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dropper 1,4 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,9 pct., mens Kospi-indekset i Seoul falder 1,2 pct., og Singapores Strait Times-indeks dropper 1,3 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et minus på 1,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,6-0,8 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Traditionel stilhed inden årsskiftet ved at indfinde sig Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS