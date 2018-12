Valuta: Traditionel stilhed inden årsskiftet ved at indfinde sig

Relateret indhold Artikler

Den traditionelle julestilhed er så småt ved at indfinde sig på valutamarkedet fredag morgen, hvor markedsdeltagerne synes at have tabt interessen.



Med blot et par uger tilbage af 2018, trækker handlerne sig tilbage op til weekenden, da ingen er interesserede i at sætte noget på spil inden årsskiftet.



Tilbage står diverse positionsjusteringer og porteføljetilpasninger op til juleferien, inden nytårets traditionelle dæmpende virkning på kursudsvingene tager over.



Gårsdagens møde i Den Europæiske Centralbank har ikke givet anledning til kursudsving af betydning, og heller ikke den britiske premierministers nederlag i Bruxelles torsdag aften har fået investorerne op af stolen.



For godt nok er udsigterne for er hårdt brexit stigende, men markedet har allerede indregnet sandsynligheden i prissætningen, og med det verserende kaos på den politiske scene i London kan der næppe tilføjes noget i prisvurderingen fra den side.



De få tilbageværende markedsdeltagere retter opmærksomheden mod Federal Reserves møde 18.-19. december, hvor interessen vil centrere sig om de pengepolitiske udsigter for 2019.



"Der er meget uenighed på markedet om Feds renteforhøjelses-kurs i 2019 med forventninger om alt mellem en til fire renteforhøjelser," siger chefstrateg Michael McCarthy fra CMC Markets i Sydney til Reuters.



Dermed bliver det eventuelle revisioner i centralbankens vækst- og inflationsudsigter, der kan vise sig at blive udslagsgivende.



Dollar er styrket med over 5 pct. generelt gennem det seneste år primært på grund af stigende renter.



Men på det seneste er renterne igen faldet, mens frygten for en økonomisk opbremsning på baggrund af handelskrigen mellem USA og Kina er tiltaget.



Pund sterling koster fredag morgen 1,2630 dollar mod 1,2625 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1360 dollar mod 1,1345 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster fredag morgen 113,50 yen mod 113,60 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS