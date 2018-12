Råvarer: Oliepriserne ændrede en stigning til et fald sent onsdag

Relateret indhold Artikler

I løbet af natten har både de amerikanske og europæiske oliepriser taget et dyk, efter at mildere toner i handelskrigen mellem USA og Kina og faldende amerikanske olielagre ellers var med til at hive priserne op i løbet af onsdagen.



Efter at have fået lidt betænkningstid endte investorerne dog med at tage offentliggørelsen om udviklingen i olielagrene som dårligt nyt, da opgørelsen viste, at de amerikanske lagre af råolie faldt mindre end ventet i den forgangne uge.



Det fik igen usikkerheden til at brede sig, og nervøsiteten for en overproduktion af olie fik igen markedet til at vende de tidligere stigende priser til et fald et par timer efter dansk børslukketid, skriver Bloomberg News.



De amerikanske lagre af råolie faldt med 1,21 mio. tønder. Det var noget mindre end ventet blandt økonomerne, da de ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald på 3,17 mio. tønder. For lagrene af benzin var der omvendt tale om stigning på 2,09 mio. tønder. Her var der ventet en stigning på 1,93 mio. tønder.



Ifølge Kim Kwangrae, der er råvareanalytiker hos Samsung Futures, sætter det spørgsmålstegn ved, om oliekartellet Opecs planlagte reduktion af olieproduktionen er nok til at lette presset på markedet for råolie.



"Der er ikke nok positivt momentum i markedet til at løfte priserne lige nu. USA vil øge udbuddet næste år, og det siges, at koalitionen Opec+er nødt til at foretage flere reduktioner, mens der allerede er tvivl om, hvorvidt den seneste aftale kan blive gennemført," siger han til Bloomberg News.



I sidste uge kom det frem, at organisationen af olieeksporterende lande, Opec, sammen med Rusland, der ikke er medlem, har indgået en aftale om at skære produktionen af olie med 1,2 mio. tønder om dagen fra januar.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 60,50 dollar mod 61,24 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,34 dollar mod 52,29 dollar onsdag ved dansk børslukketid.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1245,31 dollar mod 1245,83 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6188 dollar mod 6150 dollar onsdag.



