Valuta: Pund svækkes en smule efter Mays overlevelse

Relateret indhold Artikler

Det britiske pund svækkes en smule torsdag morgen, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, onsdag aften klarede sig igennem en tillidsafstemning i sin konservative parlamentsgruppe.



Op til afstemningen havde pund ellers opnået sin største stigning i mere end en måned. Men valutaen lykkedes altså hverken med at udbygge eller fastholde den styrkelse i forlængelse af, at 200 konservative politikere havde bakket op om Theresa May i afstemningen, mens 117 stemte imod hende.



Og ifølge Ed Al-Hussainy, der er senior valuta- og renteanalytiker hos kapitalforvalteren Threadneedle Investments, så kan der meget vel være udsigt til nye svækkelser for pund med tanke på de mange stemmer imod Theresa May og den næste tids usikkerhed, hvor premierministeren skal forsøge at få sin brexit-aftale igennem det britiske parlament.



"Pund lykkedes ikke med at blive styrket på nyheden (om at Theresa May bliver siddende, red.). Når man ser sådan noget, så betyder det, at den gode nyhed allerede er indregnet. Og da vi ikke har udsigt til endnu en runde gode nyheder, så tror jeg, at nogle folk bare vil hente indtjening hjem," siger Ed Al-Hussainy ifølge Bloomberg News.



Torsdag morgen koster pund 1,2621 dollar mod 1,2665 dollar onsdag eftermiddag.



I det store valutakryds mellem dollar og euro er der samtidig ikke de store bevægelser, da euro torsdag morgen koster 1,1369 dollar mod 1,1366 dollar onsdag eftermiddag.



Herudover koster dollar 113,47 yen torsdag morgen mod 113,23 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS