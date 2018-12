Aktier: Kinas køb af amerikansk soja løfter kurserne i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,1 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng +1,2 China Shanghai Composite +1,6 China CSI 300 +1,9 Taiwan Taiex +0,3 Sydkoreas Kospi +0,8 Indiens BSE Sensex +0,6 Singapores STI +0,9 Sydney ASX 200 +0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med pæne stigninger torsdag, hvor investorerne kan glæde sig over et lille tøbrud i handelsforholdet mellem Kina og USA.Kinesiske statsejede virksomheder har købt mere end 1,5 mio. tons sojabønner i USA, rapporterede Reuters onsdag. Det er første gang i mere end seks måneder, at kinesiske virksomheder har købt amerikansk soja - et tegn på en opblødning i handelskrigen mellem de to lande.I Kina er partitoppen desuden i færd med at diskutere den økonomiske udvikling ved en årlig konference, og markedet håber på en håndsrækning i form af løfter om investeringer og lempelser af pengepolitikken, siger analytikere til Reuters.I Kina stiger Shanghai Composite med 1,6 pct., og CSI 300-indekset ligger med et plus på 1,9 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks stiger samtidig 1,2 pct.I Japan er Nikkei 225-indekset blevet sendt 1,1 pct. højere, mens det brede Topix-indeks øger med 0,7 pct.En af Lundbecks japanske partnere Takeda Pharmaceutical stiger med over 7 pct. efter en positiv anbefaling fra børshuset Tokai Tokyo Securities. Det hører desuden med til historien, at aktien kommer fra nær det laveste niveau i seks år.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger torsdag morgen med stigninger på 0,3-0,4 pct.Indeksværdi klokken 06.30./ritzau/FINANS