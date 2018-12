Råvarer: Oliepriser retur efter dyk tirsdag aften

Oliepriserne er steget siden tirsdag aften, men ligger dog tæt på niveauet ved dansk børslukketid tirsdag kl. 17.



Sidste uges melding om en nedskæring i olieproduktionen i 2019 fra Opec er fortsat understøttende for markedet, mens en rekordhøj amerikansk produktion trækker i modsatte retning.



I Libyen er der forstyrrelser i olieeksporten, da en lokal milits ifølge Reuters har beslaglagt landets største oliefelt, El Sharara, hvilket ifølge handlere er med til at holde oliepriserne oppe.



Priserne understøttes ligeledes af, at den amerikanske præsident, Donald Trump, i et interview med Reuters udtaler, at USA og Kina er i forhandling om at lægge en dæmper på handelskrigen.



Kernepunktet for oliemarkedet er ifølge Reuters dog sidste uges beslutning fra organisationen for olieeksporterende lande, Opec, samt Rusland om at reducere olieproduktionen med 1,2 mio. tønder olie om dagen i 2019.



"Nedskæringer i Opecs olieproduktion vil stabilisere markedet," siger ANZ Banking Group til Reuters.



Andre analytikere mener midlertidig ikke, at Opecs nedskæringer vil have den ønskede effekt på oliemarkedet.



Fereidun Fesharaki fra energikonsulentvirksomheden FGE skriver i en meddelelse ifølge Reuters, at nedskæringerne højst sandsynligt ikke kan opsuge olielagrene inden for den anslåede tidsperiode på tre måneder, der slutter ved udgangen af første kvartal af 2019.



Som modvægt til Opecs nedskæringer øger USA fortsat sin olieproduktion, der nu ifølge Reuters ligger på rekordhøje 11,7 mio. tønder olie om dagen. Det amerikanske energiministerium, EIA, meddelte tirsdag, at USA ventes at ende året som det land i verden med størst olieproduktion med en gennemsnitlig produktion på 10,88 mio. tønder om dagen - en stigning på 1,53 mio. tønder sammenlignet med sidste år.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 60,87 dollar mod 60 dollar tirsdag aften - men 60,80 dollar ved dansk børslukketid tirsdag kl. 17.



Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,27 dollar mod 52,21 dollar tirsdag eftermiddag, mens prisen senere tirsdag aften var nede under 51,50 dollar.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1244,36 dollar mod 1243,73 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6170 dollar mod 6169 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS