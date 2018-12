Aktier: Asiatiske stigninger efter løsladelse og kinesiske toldindrømmelser

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +2,0 Topix +1,9 Hongkongs Hang Seng +1,5 China Shanghai Composite +0,2 China CSI 300 +0,1 Taiwan Taiex +1,1 Sydkoreas Kospi +1,3 Indiens BSE Sensex +1,0 Singapores STI +1,0 Sydney ASX 200 +1,4

Opdateret 6.58De asiatiske aktiemarkeder ligger med pæne stigninger onsdag, efter USA's præsident, Donald Trump, sent tirsdag slog optimistiske toner an omkring en handelsaftale med Kina.Samtidig har de kinesiske myndigheder reduceret tolden på amerikanske biler fra 40 til 15 pct. samt indvilget i at købe flere amerikanske produkter. Og oveni er finansdirektøren, Meng Wanzhou, for den kinesiske telegigant Huawei blevet løsladt mod kaution i Canada. Det har en dommer besluttet ved et retsmøde i Vancouver."Nogle gode nyheder i markedet udløste en købsbølge, men det betyder ikke, at de underliggende problemer er løst," siger handelschef Shusuke Yamada fra Bank of America Merrill Lynch i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 1,0 pct.I Japan reagerer investorerne med at sende Nikkei-indekset op med 2,0 pct., mens det brede Topix-indeks øger 1,9 pct.Investorerne i Kina er noget mere tilbageholdende. Shanghai Composite stiger 0,2 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger til gengæld samtidig 1,5 pct.Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,1 pct., Kospi-indekset i Seoul stiger 1,3 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 1,0 pct.Sydneys ASX-indeks lukkede med et plus på 1,4 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,5-0,6 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Højere renter styrker dollar mens pund ligger underdrejet Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS