Valuta: Højere renter styrker dollar mens pund ligger underdrejet

Amerikanske dollar står stærkt onsdag morgen, hvor en stigning i de amerikanske statsobligationsrenter igen presser investorerne mod USA.



De længere løbetider for de amerikanske T-bonds viser stigende renter efter tre måneder med løbende rentefald. Onsdag morgen ligger den tiårige T-bondrente i 2,89 pct. efter at have bundet i 2,84 pct. tirsdag.



"Ud over højere T-bondrenter giver svækkelsen af pund et centralt boost til dollar," siger valutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Britiske pund ligger underdrejet på grund af den store politiske usikkerhed i Storbritannien omkring brexit og premierminister Theresa Mays fortsatte regeringsledelse.



Sterling faldt markant i starten af ugen, efter at den britiske premierminister udskød afstemningen i parlamentet om brexit-aftalen på ubestemt tid, da et massivt nederlag lå i kortene.



Siden har britiske medier rapporteret, at der nu er lagt op til en mistillidsafstemning om Mays premierministerpost.



"Med brexit-samtaler på vej mod en blindgyde har det været en gylden mulighed for spekulative markedsaktører til at sælge ud af pund," siger Yukio Ishizuki.



Fed-møde er årets sidste vigtige begivenhed



Tilbage står det pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som et af de får hovedpunkter i den resterende del af året.



"Fed har formået at normalisere pengepolitikken i de sidste fem år, men næste år vil de ikke længere være i stand til at ignorere den økonomiske turbulens både på hjemmefronten og i udlandet," siger markedsøkonom Daisuke Karakama fra Mizuho Bank i Tokyo til Reuters og fortsætter:



"T-bondrenten og dollar kan således være på vej mod en nedadgående tendens i 2019, hvor 100 yen pr. dollar viser sig i horisonten."



Pund koster onsdag morgen 1,2510 dollar mod 1,2515 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1325 dollar mod 1,1360 dollar tirsdag eftermiddag, og dollar koster 113,45 yen mod 112,95 yen tirsdag eftermiddag.



