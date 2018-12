Råvarer: Usikkerhed om OPEC-reduktion sender olieprisen ned

Usikkerhed om, hvordan landene i koalitionen Opec+, der tæller 24 olieproducerende nationer, vil implementere sin produktionsnedsættelse og muligheden for stigende forsyninger fra USA, sendte mandag prisen på den amerikanske WTI-olie ned i det laveste niveau i to uger.



Mandagens fald på 3,1 pct. slettede således den stigning, som var kommet efter sidste uges aftale mellem Saudi-Arabien, Rusland og andre store olielande om at reducere olieproduktionen, skriver Bloomberg News.



Prisen på råolie er faldet med omkring 30 pct. fra oktober, hvor prisen nåede det højeste niveau i fire år. Volatiliteten nåede her det højeste niveau i mere end to år, men flere analytikere tror, at reduktionen vil skabe lidt lettelse på markedet.



Flere andre ting - for eksempel handelskrigen mellem USA og Kina - kan dog også spille ind, siger Sungchil Will Yun, råvareanalytiker hos HI Investment & Futures Corp., til Bloomberg News



"En reduktion fra Opec+ alene vil måske ikke være nok til helt at overbevise investorerne. Vi ser volatilitet i øjeblikket, og der ligger nogle globale usikkerheder foran os. For eksempel handelsspændinger, der kan presse efterspørgslen, samt et potentielt højere udbud fra USA, hvor begge dele kan være negativt for priserne," lyder det.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 60,15 dollar mod 61,08 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,16 dollar mod 51,74 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1246,67 dollar mod 1245,21 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 61,34 dollar mod 60,95 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS