Aktier: Blandet udvikling i Asien efter handelssnak mellem USA og Kina

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -1,0 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,3 China CSI 300 +0,3 Taiwan Taiex +0,7 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex -1,0 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 +0,3

Udviklingen er tirsdag blandet på de asiatiske markeder efter yderligere handelsdiskussion mellem Washington og Beijing og et rebound i de amerikanske indeks over natten.Aktierne var nede i en bølgedal og nåede tirsdagens lavpunkt, da en meddelelse fra den kinesiske vicepremierminister fik det til at lyse en smule op. Liu He kunne således oplyse, at han diskuterede tidsplanen for fremtidige handelsforhandlinger med den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin.I USA nåede S&P 500-indekset tirsdag det laveste daglige niveau siden april, men udviklingen vendte rundt, og indekset lukkede højere med et plus på 0,2 pct."Beskeden du får fra dagens handel - og fra torsdagens og fredagens - er, at du skal forvente mere af det her fremadrettet. Vi forventer volatilitet, og vi forventer flere store reaktioner - både på den positive og negative side," lyder det fra Alicia Levine, chefstrateg hos BNY Mellon Investment Management, til Bloomberg News.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 0,4 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 0,4 pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 1,0 pct.Det australske ASX-200-indeks stiger med 0,3 pct. I Taiwan er Taiex-indekset i plus med 0,7 pct., og det førende indeks i Sydkorea, Kospi, stiger 0,2 pct.Shanghai Composite og CSI 300 oplever begge en fremgang 0,3 pct.Hang Seng i Hongkong ligger til et minus på 0,1 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Relativ ro på markedet efter mandagens bevægelser Indeksværdi klokken 06.05./ritzau/FINANS