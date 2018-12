Valuta: Relativ ro på markedet efter mandagens bevægelser

Der er relativt roligt på valutamarkedet tirsdag morgen.



Hovedkrydsene ligger omkring niveauerne mandag ved dansk lukketid, og det samme er tilfældet for det britiske pund, der mandag blev banket til bunds af meldingen om at premierminister Theresa May udskød afstemningen om brexitaftalen.



En euro koster 1,1369 dollar mod 1,1375 dollar mandag kl. 17, mens der skal 113 yen til at købe en dollar mod 112,98 yen mandag på samme tid.



"Det er vanskeligt at se et negativt scenarie for dollar, da spekulationer om, at den amerikanske økonomi er på vej i recession og at den amerikanske centralbank er på vej til at mindske stramningen af pengepolitikken, er for langt ude," siger Koji Fukaya, der er chef for FPG Securities i Tokyo til Reuters.



Faldende amerikanske renter er med til at holde dollar nede, vurderer valutaseniorstrateg i IG Securities Junichi Ishikawa over for Reuters.



Det britiske pund koster tirsdag morgen 1,2579 dollar mod 1,2536 dollar mandag kl. 17. Mandag blev pundet svækket til det laveste niveau siden april 2017, da den næsten ramte 1,25 dollar for et pund.



Investorerne frygter, at den britiske regering kan blive tvunget til at forlade EU uden en aftale om det fremtidige samarbejde - et såkaldt "no deal"-brexit - da EU ikke lader til at ville genforhandle den nuværende overenskomst, og da May har udskudt afstemningen.



/ritzau/FINANS