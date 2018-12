Råvarer: Oliepriserne falder i fravær af Opec-aftale

Relateret indhold Artikler

Priserne på den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder efter torsdagens udsættelse af en endelig beslutning om en produktionsnedsættelse på Opec-mødet i Wien.



Prisen på guld falder, mens kobberprisen stiger.



Torsdagens Opec-møde, der var planlagt for at imødekomme det stigende globale produktionsoverskud, blev torsdag afsluttet uden en endelig aftale.



Ifølge Saudi-Arabiens energiminister, Khalid Al-Falih, var Rusland ikke klar til at samarbejde, og diskussionerne fortsætter derfor fredag. Khalid Al-Falih venter, at aftalen falder på plads i løbet af aftenen.



"Hvis ikke alle er klar til at bidrage ligeligt til aftalen, venter vi, til de er. Vi ønsker fortsat, at Rusland sætter olieproduktionen mest muligt ned," sagde Khalid Al-Falih torsdag ifølge Reuters.



Analytikerne forventer også fortsat, at en produktionsnedsættelse på mellem 1 og 1,4 mio. tønder om dagen snart træder i kraft. Abhishek Kumar, der er energianalytiker i Interfax Energy, understreger samtidig, at en sådan aftale er nødvendig, før priserne igen kan stige betydeligt.



Den seneste stigning i den globale olieproduktion skyldes blandt andet en forhøjet amerikansk produktion, der er steget med 2,5 mio. tønder om dagen siden starten af 2016 til rekordhøje 11,7 mio. tønder om dagen, skriver Reuters.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 59,65 dollar mod 59,82 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 51,25 dollar mod 51,49 dollar torsdag eftermiddag.



Fredag morgen koster en troy ounce guld 1240,07 dollar mod 1241,81 dollar torsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6152 dollar mod 6135 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS