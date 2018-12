Valuta: Amerikansk arbejdsmarkedsrapport lurer

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Der er stille på valutamarkedet fredag morgen, hvor markedsdeltagerne tager en pause oven på de seneste dages opblussen af den finansielle uro, inden den amerikansk arbejdsmarkedsrapport offentliggøres senere fredag.



Store udsving i aktiemarkedet og bekymrende udvikling i rentekurven har ellers sendt investorerne i torvene, mens valutamarkedet har koncentreret sig om flugten mod sikker havn i form af blandt andet japanske yen.



Men torsdag aftens mere afslappede holdning på Wall Street, hvor de store aktieindeks næsten fik indhentet den indledende kraftige negative effekt af de seneste amerikansk-kinesiske stridigheder, har lagt en dæmper på udviklingen og til dels vendt pengestrømmene væk fra yen igen.



Spekulation over, om der kommer en snarlig pause i Federal Reserves stramningscyklus, når den ventede renteforhøjelse senere i december er overstået, har lettet lidt af presset på rentekurven og dermed indikationerne om en forestående recession.



Investorer afventer nu fredagens amerikanske arbejdsmarkedsrapport, der vil indikere styrken i økonomien.



"Vi har allerede hørt fra Fed-formand Jerome Powell, at han mener, at den neutrale rente er flyttet sig ret langt på ganske kort tid. Indikationer om fremtiden vil være nøglen til rente- og aktiemarkedsudviklingen, som det i øjeblikket ser ud til, at valutamarkederne reagerer på," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Bank i Tokyo til Reuters.



Rentefutures indikerer, at markedet nu kun ser én renteforhøjelse fra Fed i 2019 sammenlignet med tidligere forventninger om to renteforhøjelser ifølge data fra CME Group.



Oveni de lave dollar-renter presser den traditionelle dollarefterspørgsel ved årsskiftet på.



"Dollarfinansiering op til kalenderårets afslutning har ikke været så aggressiv, som vi har set i de sidste par år. Hvis den naturlige efterspørgsel ikke ser ud til at slå igennem på markedet, så tror jeg, at de mennesker, der holder fast i dollar, måske vil afvikle nogle af disse handler," vurderer Bart Wakabayashi.



Pund sterling koster fredag morgen 1,2770 dollar mod 1,2785 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1380 dollar mod 1,1390 dollar torsdag eftermiddag.



Dollar koster fredag morgen 112,80 yen mod 112,40 yen torsdag eftermiddag.



