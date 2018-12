Råvarer: Oliepriserne bakker fortsat inden Opec-meldinger

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder torsdag morgen sammen med fortsat svage aktiemarkeder.



Siden oktober er prisen på råolie faldet med mere end 30 pct. på grund af stigende produktion og en generel frygt for økonomisk nedgang, som kan svække oliepriserne yderligere, skriver Reuters.



Opec-landene skal mødes torsdag ved organisationens hovedkontor i Wien og diskutere den fremtidige produktionspolitik, og ifølge Financial Times er organisationen på vej med en reduktion af produktionen.



Medlemslandene, med Saudi-Arabien i spidsen, har siden midten af 2018 øget olieproduktionen med 4,1 pct. og producerer nu 33,31 mio. tønder om dagen.



Rusland, som også er en stor olieproducent, skal mødes med Opec fredag og diskutere produktionsniveauet. Ifølge Reuters er der stor sandsynlighed for, at landene vil komme frem til en reduktion af produktionen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 61,03 dollar mod 62,98 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,33 dollar mod 54,14 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1239,72 dollar mod 1237,49 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6138 dollar mod 6194 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS