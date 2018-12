Opec og Rusland på vej med reduktion i olieproduktionen

Relateret indhold Artikler

Saudi-Arabien, det ledende medlem af Opec, og Rusland er tæt på enighed om at skære i olieproduktionen, og dermed er der udsigt til, at USA's præsident Donald Trump ikke får sin vilje i dette spørgsmål.



Det skriver Financial Times.



På et møde i Wien i Østrig mellem Opec og Rusland, tilsammen også kendt som "Opec+", var der enighed om at sænke olieproduktionen, om end man endnu ikke har givet håndsalg på størrelsen af en reduktion.



En sænkning af produktionen vil være landenes svar på, at olieprisen på to måneder er faldet med mere end 30 pct. I USA toppede olieprisen senest den 3. oktober i 76,41 dollar for en tønde råolie, mens man i dag kan købe samme kvantum for 52,36 dollar.



"Vi diskuterede ikke tal. Vi blev bare enige om en reduktion," sagde Mohammad Al Rumhy, Omans olieminister, efter mødet ifølge Financial Times.



Han pegede dog på, at analytikere i Opec har foreslået en reduktion på mindst 1 mio. tønder om dagen.



"Vi kan ikke argumentere imod anbefalingerne."



Donald Trump har flere gange gennem 2018 kritiseret Opec og Saudi-Arabien for ikke at producere nok olie, så prisen kan holdes nede. Mest højrøstet var kritikken tidligere på året, da prisen toppede, men så sent som onsdag talte præsidenten på Twitter for et fortsat højt produktionsniveau.



"Forhåbentlig vil Opec fortsat lade olien flyde, som den gør, uden restriktioner. Verden ønsker ikke at se, og har ikke behov for, højere oliepriser."



Saudi-Arabien, der anses for lederen af Opec, har en interesse i en højere oliepris, men er samtidig under pres fra USA, da man ikke ønsker at risikere det gode forhold til sin vigtigste allierede. Situationen er samtidig blevet endnu mere prekær efter mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi på et konsulat i Tyrkiet. Jamal Khashoggi var bosat i USA.



Olieprisens nedtur skyldes flere faktorer, som har ført til, at markedet ser et overudbud. For det første sætter USA's produktion måned for måned rekord, fordi de stigende oliepriser har betydet, at man udvinder mere skifferolie. Desuden producerede Opec-landene i oktober det højeste niveau siden 2016.



Samtidig har USA's genindførte sanktioner mod Iran ikke medført en stor effekt på leverancerne derfra. Iran leverer omkring 2 mio. tønder olie om dagen til verdensmarkedet, men USA har valgte at give tilladelse til otte lande, herunder de største oliekøbere hos Iran - Kina, Indien og Tyrkiet - til fortsat at købe råolie fra Iran, og derfor har sanktionerne ikke haft den store effekt.



På efterspørgselssiden er en opbremsende global vækst med til at signalere en opbremsning i væksten i behovet for råolie.



/ritzau/FINANS