Aktier: Kraftige asiatiske kursfald i kølvandet på Huawei-anholdelse

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -2,2 Topix -1,9 Hongkongs Hang Seng -2,6 China Shanghai Composite -1,3 China CSI 300 -1,6 Taiwan Taiex -2,1 Sydkoreas Kospi -1,3 Indiens BSE Sensex -0,8 Singapores STI -1,1 Sydney ASX 200 -0,6

De asiatiske aktiemarkeder tager igen et markant dyk torsdag, hvor fortsatte massive kursfald i det amerikanske futuresmarked sender investorerne på flugt fra enhver form for risiko.Tvivlen om sidste weekends våbenhvile i handelskrigen er ikke blevet mindre, mens canadiske myndigheders anholdelse af den kinesiske tech-gigant Huaweis finansdirektør på foranledning af - og udlevering til - USA sender frygt for en frisk opblussen i spændinger mellem de to supermagter gennem markedet."USA har bedt de allierede om ikke at bruge Huawei-produkter af sikkerhedsmæssige grunde, og de vil sandsynligvis fortsætte med at lægge pres på de allierede," siger investeringsstrateg Norihiro Fujito fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Ruters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 1,7 pct.I Tokyo fører de teknologirelaterede aktier an i kursfaldene. Nikkei-indekset falder 2,2 pct., og det brede Topix-indeks dropper 1,9 pct.Investorerne i Kina er næsten lige så hårdt ramt. Shanghai Composite-indekset ligger med et minus på 1,3 pct., mens CSI 300-indekset viger 1,6 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks dropper hele 2,6 pct. blandt andet på grund af et styrtdyk i Chinasoft International, der har Huawei som en af de vigtigste kunder.Chinasoft International falder 13 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 1,2-1,6 pct.Indeksværdi klokken 05.15./ritzau/FINANS