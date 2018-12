Råvarer: Oliepriserne falder sammen med det globale aktiemarked

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder omkring 2 pct. onsdag som konsekvens af stigende amerikanske olielagre. Samtidig tager det globale aktiemarked et styrkdyk, efter at USA's præsident, Donald Trump, igen har truet med straftold på Twitter.



Ifølge den tekniske råvareanalytiker Wang Tao vil den amerikanske WTI-olie snart falde til under 51,75 dollar per tønde, samtidig med at den europæiske referenceolie, Brent, ser ud til at falde til under 60 dollar per tønde igen snart, skriver Reuters.



Oliepriserne blev presset ned af en rapport fra American Petroleum Institute (API), som viste, at de amerikanske olielagre er steget med 5,4 mio. tønder i sidste uge til 448 mio. tønder.



Prisen på WTI-olien faldt hovedsageligt på grund af dykket i det globale aktiemarked, som fik investorerne til at frygte truslen om en ny økonomisk nedgang.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 60,91 dollar mod 62,25 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 52,31 dollar mod 53,15 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1234,60 dollar mod 1238,35 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 6190 dollar mod 6169 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS