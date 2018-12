Aktier: Kursfald i Asien efter amerikansk dyk og fornyet tvivl

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -1,5 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex -1,6 Sydkoreas Kospi -0,7 Indiens BSE Sensex -0,5 Singapores STI -1,1 Sydney ASX 200 -0,7

De asiatiske aktiemarkeder tager igen et dyk onsdag, hvor massive kursfald på Wall Street tirsdag og en invers amerikansk rentekurve får frygten frem hos investorerne.Weekendens våbenhvile i handelskrigen er erstattet af nagende tvivl, ikke mindst efter at USA's præsident, Donald Trump, har udnævnt sig selv til "Tariff Man" på Twitter.- Markedsnedgangen i USA natten over og udfladningen af rentekurven afspejler, at det økonomiske vækstmoment overtager rollen som primær bekymring hos investorer, selv om de seneste ISM-fremstillings-data holder sig oppe, siger markedsstrateg Tai Hui fra JP Morgan Asset Management i Tokyo til Reuters.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan falder 1,3 pct.I Tokyo fører finansbranchen samt bil- og maskinindustrien an i kursfaldene.- Effekten af "medicinen" falmede hurtigere, end vi havde forventet. Lige nu er frygten for en afmatning i verdensøkonomien større end investorernes optimisme, siger handelschef Yoshihiro Okumura fra Chibagin Asset Management i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset falder 0,4 pct., og også det brede Topix-indeks dropper 0,4 pct.Investorerne i Kina forsøger at holde tungen lige i munden efter optimistiske toner om handelsforhandlinger fra det kinesiske handelsministerium.Shanghai Composite ligger dog med et minus på 0,2 pct., mens CSI 300-indekset viger 0,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks falder til gengæld 1,5 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,3-0,5 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS