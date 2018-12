Råvarer: Olieprisen på vej mod største todages-stigning siden juni

Olieprisen fortsætter til vejrs, da bekymringer om overbud på markedet mindskedes, i forventning om at Opec og dets tilknyttede lande vil nå en aftale om at stabilisere markedet.



En aftale i weekenden mellem Saudi-Arabien og Rusland øgede sandsynligheden for enighed, selv om der fortsat mangler detaljer.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 62,28 dollar mod 61,36 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 53,49 dollar mod 52,61 dollar tirsdag eftermiddag.



Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, holder møde i Wien på fredag.



"Det bliver interessant at se, om Opec kan blive enige om at reducere produktionen. Rusland har udtrykt sympati med Opec omkring lavere produktion, men tilpasningen er mere markedsbestemt i Rusland og foregår ikke ligeså hurtigt som i Opec-landene. Desuden har Putin udtrykt tilfredshed med det nuværende prisniveau," vurderer seniorstrateg i Bankinvest Nicolas Tousgaard i en kommentar.



Desuden var en melding fra Canada om, at delstaten Alberta vil skære olieproduktionen med 325.000 tønder dagligt med til at presse olieprisen op.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1236,97 dollar mod 1230,67 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6306 dollar, hvilket er 1,1 pct. højere end mandag.



/ritzau/FINANS