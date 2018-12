Valuta: Dollarsvækkelse på baggrund af øget investorertillid

Den amerikanske dollar er svækket tirsdag morgen, hvor weekendens optøning af handelsspændingerne mellem Washington og Beijing fortsat understøtter investorernes tillid, selv om skrøbeligheden af den kinesisk-amerikanske våbenhvile til stadighed lurer i baggrunden.



Men hvis investorstemningen fortsat forbedres, står valutaer som australske dollar og kinesiske yuan, der begge ramt af handelskrigen, til at styrkes i forhold til den amerikanske dollar i de kommende uger.



"I øjeblikket ser det ud til, at Kina har fået mest ud af G20-mødet, og vi forventer, at yuan og aussie-dollar vil blive støttet," siger valutachef Nick Twidale fra Rakuten Securities til Reuters.



Men ifølge Nick Twidale skal markederne se yderligere lempelse i handelsspændingerne, hvis risikolysten skal give yderligere effekt.



Oveni den politiske udvikling kommer et rentefald i de amerikanske 10-årige statsobligationer, der nu ligger under 3 pct. Udfladningen af den amerikanske rentekurve ses som tegn på kommende problemer, da en invers kurve ses som en indikation af en kommende amerikansk recession.



Australske dollar er marginalt styrket i den asiatiske handel, mens markedsdeltagerne afventer udfaldet af det pengepolitiske møde i den australske centralbank, Reserve Bank of Australia, senere tirsdag. Her ventes renten at blive holdt uændret.



Pund sterling bevæger sig fortsat sidelæns, mens markedet venter på parlamentsafstemningen om den britiske premierminister Theresa Mays brexitaftale 11. december.



Risikoen for, at aftalen forkastes, synes overhængende, og hvis det sker, vil det sandsynligvis koste Theresa Mays politiske liv, mens sterling står til en kraftig nedtur.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,2740 dollar mod 1,2745 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1370 dollar mod 1,1350 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 113,30 yen mod 113,55 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS