Lettelsens suk fra investorer efter våbenhvile: Danske aktier lukker i plus

FLSmidth steg markant mandag og endte i toppen af eliteindekset. Også andre cykliske aktier A.P. Møller-Mærsk og DSV hægtede sig på og endte i toppen.



I bunden smed investorerne de defensive aktier, og der var kursfald til Coloplast, Lundbeck og Novo Nordisk.



Drivkraften var et hørligt lettelsens suk fra investorer, efter at præsidenterne Jinping Xi og Donald Trump i weekenden aftalte våbenhvile i 90 dage i den indtil da eskalerende handelskonflikt.



"Det var nok det bedst mulige "outcome" af mødet, vi fik. Det ændrer lidt på trenden, at de to præsidenter nu er gået i løsningsmode," siger Mads Zink, chefhandler i Danske Bank.



"Der er fokus på de selskaber, der kan vinde på opblødningen i handelskonflikten. Og vi ser blandt andet, at shippingaktierne stiger - og det samme gør sig gældende for FLS, der også er et af de selskaber, der kan vinde på et positivt resultat," siger chefhandleren.



Pausen i handelskrigen vandt over, at amerikanske JPMorgan skar sit kursmål for FLSmidth til 360 kr. fra 430 kr. Anbefalingen lød fortsat på "neutral", fremgik det af data fra Bloomberg News. Aktien steg med 4,7 pct. til 345,70 kr.



Mærsk er et af de selskaber, der har været ramt hårdt af toldkrigen, fordi selskabet gennem containerrederiet Maersk Line er meget afhængig af handlen mellem verdens to største økonomier. B-aktien steg med 2,1 pct. til 9574 kr.



Transportkoncernen DSV red ligeledes med på handelskrigsnyt og steg med 3,1 pct. til 520 kr.



Samlet steg det danske eliteindeks, C25, med 0,4 pct. til indeks 1044,2 mandag.



Våbenhvilen i handelskrigen betyder, at den planlagte forhøjelse af toldsatsen fra 10 pct. til 25 pct. fra nytår på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 mia. dollar foreløbig er udskudt. Derudover er Trumps trusler om told på alle kinesiske varer lagt i skuffen for en tid.



De næste forhandlinger imellem de to lande kan ifølge flere medier finde sted allerede i midten af december. Hvis forhandlingerne ikke giver væsentlige fremskridt i de næste 90 dage, kan handelskrigen endnu engang eskalere.



"Selv om våbenhvilen er tidsbegrænset, så bør det give et løft til risikofyldte aktiver. Ikke alene købes der lidt mere tid, men tonen efter middagen mellem Trump og Xi var særdeles konstruktiv og giver grobund for optimisme omkring en varig løsning," vurderer seniorstrateg Nicolas Tousgaard fra Bankinvest i en kommentar.



ISS i bund



Kun lidt over en håndfuld aktier endte i rødt i C25 på ugens første dag. Servicekoncernen ISS var bagtrop med et minus på 4,5 pct. til 204 kr., mens Coloplast faldt med 3,0 pct. til 610 kr.



"Det undrer os lidt, at ISS falder så meget i dag. Der er ikke noget nyt fremme på dagen om selskabet. ISS blev i sidste uge nedgraderet af en udenlandsk bank, og så er der flere hedgefonde, der ligger og køber op i dag. Og det kan være med til at tynge aktien," siger Mads Zink.



Lundbeck og Novo faldt med henholdsvis 1,4 pct. til 266,90 kr. og 1,0 pct. til 303 kr.



Vestas fik nyt fra konkurrenterne Nordex og Siemens Gamesa, der begge kunne oplyse om nye ordrer mandag. Nordex fik sin største ordre nogensinde. Den var på 475 MW og hentet i Sverige. Og Siemens Gamesa vandt en stor havmølleordre i Belgien, hvor selskabet indgik en kontrakt med Seamade om levering af møller med en samlet kapacitet på 487 megawatt.



Investorerne så dog stort på det - og Vestas steg med 2,8 pct. til 505,80 kr. og endte med i toppen af eliteindekset.



Santa Fe holdt udsalg



Resterne af det hæderkronede ØK, Santa Fe, havde udsalg mandag, hvor selskabet indgik en aftale om at sælge sin australske forretning til selskabets direktør i Australien, Kobus Fourie, der betaler 1 australsk dollar. Samtidig er der indgået en franchiseaftale mellem de to parter, så selskaberne forbliver integrerede.



Salget betød, at forventningerne til omsætningen i 2018 sænkes til 213 mio. euro fra 260 mio. euro, mens forventningerne til driftsresultatet (EBITDA) løftes til 2 mio. euro fra tidligere minus 4 mio. euro.



Da morgenes frasalg var fordøjet kom Santa Fe ved frokosttid med endnu et, hvor det var immigrationsforretningen, Santa Fe Relocationen, som blev solgt. Det skete for en pris på 52 mio. euro til servicevirksomheden CIBT.



Investorerne kvitterede ned at sende aktien op med 98 pct. til 19,90 kr., hvilket gav aktien titlen som den mest stigende på det danske aktiemarked mandag.



/ritzau/FINANS