Investorerne har fået de store smil på, efter at de to præsidenter Donald Trump og Xi Jinping har lagt våbnene i handelskrigen på hylden i 90 dage.



De store ledende aktieindeks i New York stiger alle mandag ved åbningen, hvor det teknologitunge Nasdaq står for den største stigning med 1,9 pct. efter få minutters handel, mens Dow Jones og S&P 500 stiger med henholdsvis 1,6 og 1,4 pct.



Det er blandt andet Apple, der er med til at trække op, da aktien i de første handler stiger med 2,6 pct. kort efter klokken 15.30 dansk tid.



Apple var ellers i let modvind i sidste uge, efter at den amerikanske præsident Donald Trump udtalte, at de amerikanske forbrugeres tegnebog sagtens kunne klare en ekstra told på 10 pct.



Det rettede fokus mod mobiltelefoner og computere, der er blandt Kinas største eksport til USA - og på Apple, der netop får produceret en del i Kina, der så efterfølgende sendes til USA.



Området er hidtil ikke blevet ramt af øgede toldafgifter, da den amerikanske regering har forsøgt at minimere virkningen netop for de amerikanske forbrugere.



Det var allerede forud for mødet mellem de to præsidenter i Argentina efter G20-topmødet ventet, at der ville ske ændringer i relationerne mellem de to lande på handelsområdet. Og op til weekenden og mødet steg det brede S&P 500-indeks 0,8 pct., mens Dow Jones-indekset vandt 0,7 pct. Teknologitunge Nasdaq gik samtidig op med 0,8 pct.



Kinesiske selskaber i plus



Den amerikansk finansminister Steven Mnuchin, siger mandag, at han tror på, at våbenhvilen kommer til at betyde en ændring.



"Der vil komme en rigtig aftale," siger han til CNBC og påpeger, at det nu er op til holdene bag præsidenterne at udfærdige en egentlig aftale.



Ifølge Bloomberg News bliver det USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, der kommer til at lede forhandlingerne de næste 90 dage. Det oplyser Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, til nyhedsbureauet.



Mødets udfald får nu aktierne i chipproducenterne, der har en høj eksponering mod Kina, til at stige. Micron Technology stiger med 3,0 pct., mens Advanced Micro Devices stiger med hele 6,4 pct. i de første handler.



De kinesiske aktier, der er børsnoteret i USA, tegner ligeledes til at få luft under aktiekurserne mandag. Alibaba ligger til en stigning på 4,4 pct., JD.com stiger med 4,0 pct., mens en aktie i Baidu lægger an til et plus på 2,0 pct. mandag.



Også de handelsfølsomme aktier ser ud til at gå en god dag i møde. Caterpillar stiger med 4,3 pct., mens Boeing er oppe med 5,8 pct.



Bilaktierne kører også plusser ind, inden handlen åbner. General Motors, Ford Motor og Tesla ligger i formarkedet til plusser mellem 2,0 og 4,1 pct.



