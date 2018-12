Aktieåbning: Mærsk sejler forrest på lettelsens suk i grønt C25

Mærsk-aktierne sejler i toppent i et næsten udelukkende grønt C25-indeks. Drivkraften er et hørligt lettelsens suk fra aktieinvestorer, efter at præsidenterne Xi og Trump i weekenden aftalte våbenhvile i 90 dage i den indtil da eskalerende handelskonflikt.Mærsk er et af de selskaber, der har været ramt hårdt af toldkrigen, fordi selskabet gennem containerrederiet Maersk Line er meget afhængig af handlen mellem verdens to største økonomier.Mærsk B-faldt 3,3 pct. fredag, men mandag stiger B-aktien 3,8 pct. til 9732 kr. Det danske eliteindeks, C25, stiger 1,9 pct. til 1063,46 ved åbningen.Våbenhvilen i handelskrigen betyder, at den planlagte forhøjelse af toldsatsen fra 10 pct. til 25 pct. fra nytår på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 mia. dollar foreløbig er udskudt. Derudover er Trumps trusler om told på alle kinesiske varer lagt i skuffen for en tid.Der er dog kun tale om, at handelskrigen er skudt til hjørne og flere maner til forsigtighed blandt andet seniorstrateg Nicolas Tousgaard fra Banikinvest.De næste forhandlinger kan ifølge flere medier finde sted allerede i midten af december. Hvis forhandlingerne ikke giver væsentlige fremskridt i de næste 90 dage, vil handelskrigen endnu engang eskalere.- Selv om våbenhvilen er tidsbegrænset, så bør det give et løft til risikofyldte aktiver. Ikke alene købes der lidt mere tid, men tonen efter middagen mellem Trump og Xi var særdeles konstruktiv, og giver grobund for optimisme omkring en varig løsning, vurderer han og understreger, at træerne ikke gror ind i himlen, og det bør optimismen heller ikke gøre.I og omkring Mærsk-aktierne sejler Simcorp, Ambu og DSV, der alle stiger mere end 3 pct.FLSmidth stiger markant med 4,3 pct. til 343,40 kr. til C25-toppen. Det til trods for, at amerikanske JPMorgan har skåret sit kursmål for aktien til 360 kr. fra 430 kr. Anbefalingen lyder på "neutral, " fremgår det af data fra Bloomberg News.Carlsberg har ramt forsiden af Dagbladet Børsen. Efter at have gennemført en spareplan på 2,3 mia. kr. vil bryggeriet Carlsberg igen investere i organisk vækst og forbedre bundlinjen med blandt andet specialøl, alkoholfrie øl og et innovativt fadølssystem, skriver avisen. Aktien stiger 1 pct. til 737,20 kr.Vestas har fået skidt nyt fra konkurrenten Nordex, der har fået sin største ordre nogensinde. Ordren er på 475 MW og er hentet i Sverige. Vestas er dog steget 2,3 pct. til 503,40 kr. - det højeste niveau i et år.Kun ISS er i rødt. Aktien falder 2,3 pct. til 208,80 kr. umiddelbart uden selskabsnyt.SANTA FE SÆLGER UDResterne af det hæderkronede ØK, Santa Fe, er krøbet igen. Selskabet har indgået en aftale om at sælge sin australske forretning til selskabets direktør i Australien, Kobus Fourie, der betaler 1 australsk dollar. Samtidig er der indgået en franchiseaftale mellem de to parter, så selskaberne forbliver integrerede.Salget betyder, at forventningerne til omsætningen i 2018 sænkes til 213 mio. euro fra 260 mio. euro, mens forventningerne til driftsresultatet (EBITDA) løftes til 2 mio. euro fra tidligere minus 4 mio. euro.Investorerne er tilfredse med salget. Santa Fe faldt 5,2 pct. fredag til 10,05 kr.- tæt på det laveste niveau i 20 år - men mandag stiger aktien mest af alle med 9,5 pct. til 11 kr./ritzau/FINANS