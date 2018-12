Valuta: Stærk risiko-lyst giver let svækket dollar

Den amerikanske dollar er let svækket mandag, hvor investorernes efterspørgsel efter risikofyldte aktiver er stærkt stigende, efter at Kina og USA i weekenden enedes om en 90 dages lang våbenhvile i den handelskrig, der har rystet de globale markeder.



USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping indgik våbenhvilen på G20-mødet i Argentina, hvilket udsætter den annoncerede forhøjelse af taksterne på kinesiske varer for 200 mia. dollar.



I stedet vil parterne forsøge at bygge bro over deres forskelle syn gennem nye forhandlinger.



"Handelsvåbenhvilen er helt klart risiko-positivt for markederne. Vi forventer, at dollar-købene på baggrund af "safe haven" vil falme, og mere risiko-påvirkelige valutaer som aussie og kiwi vil krybe højere," siger valutastrateg Rodrigo Catril fra National Australia Bank i Sydney til Reuters.



Men den argentinske aftale efterlader investorerne i en tilstand af eufori trods den skrøbelighed, der ligger i, at aftalen lægger op til vidt forskellige fortolkninger samt efterlader mængder af uløste problemer.



"I sidste ende er det fortsat svært for Kina at opfylde de amerikanske krav til strukturelle problemer på et tidspunkt, hvor kravene, som USA har rejst, udgør en udfordring for Kinas fortsatte vækst. Det gør en langvarig og meningsfuld de-eskalering meget udfordrende," siger valutachef Daniel Been fra ANZ i Sydney til Reuters.



Med det midlertidige bortfald af en eskalering af handelskrigen, kan investorerne vende tilbage til problematikken med USA's pengepolitik, hvor Federal Reserve ventes at hæve renten med 25 basispoint senere på måneden.



"Udviklingen i weekenden vil give Fed mere tillid til at hæve renterne i 2019," vurderer markedschef Michael McCarthy fra CMC-Markets i Sydney over for Reuters.



Dollar kom under pres i sidste uge, da markedet opfattede kommentarer fra Federal Reserves formand, Jerome Powell, som en antydning af et langsommere tempo i renteforhøjelserne.



Jerome Powell skal forsvare Federal Reserves pengepolitik over for kongressens økonomiudvalg senere på ugen.



Og mens Federal Reserves pengepolitik tager teten, afventes den britiske premierministers brexit-aftales skæbne ved en afstemning i parlamentet i London den 11. december.



Afstemningen er knald eller fald for Storbritanniens EU-skilsmisseaftale og samtidig for Therasa Mays politiske liv.



Pund koster mandag morgen 1,2770 dollar mod 1,2760 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1350 dollar mod 1,1320 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 113,55 yen mod 113,60 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS