Aktier: Massive stigninger i Asien ovenpå handelsvåbenhvile

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix +1,5 Hongkongs Hang Seng +2,7 China Shanghai Composite +2,9 China CSI 300 +3,1 Taiwan Taiex +2,5 Sydkoreas Kospi +1,7 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +1,0 Sydney ASX 200 +1,8

De asiatiske aktiemarkeder ligger med solide stigninger mandag, hvor håb om en løsning på de kinesisk-amerikanske handelsstridigheder slår igennem efter weekendens G20-topmøde, hvor USA's præsident, Donald Trump, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, enedes om at lægge låg på handelsstriden med en 90 dages våbenhvile.Investorerne vælger at fokusere på det positive og ignorere de kommende overordentlige vanskelige forhandlinger, der er en udløber af, at aftalen lægger op til vidt forskellige fortolkninger og efterlader mængder af uløste problemer.MSCI's bredeste indeks for Asien-Stillehavets aktier uden for Japan stiger 1,8 pct.I Japan reagerer investorerne med at sende Nikkei-indekset op med 1,4 pct., mens det brede Topix-indeks øger 1,5 pct.Investorerne i Kina har svært ved at få armene ned efter G20-mødet. Shanghai Composite sparkes op med 2,9 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på hele 3,1 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 2,7 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 1,7-2,2 pct.Indeksværdi klokken 05.45./ritzau/FINANS