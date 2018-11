Valuta: Fed-referat har svækket dollar en anelse

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Dollar er svækket marginalt i fredag morgens valutamarked oven på torsdag aftens meldinger fra USA's centralbank.



På Federal Reserves seneste rentemøde 8. november diskuterede de amerikanske centralbankchefer behovet for at ændre i ordvalget "fortsatte gradvise" renteforhøjelser. Der var dog samtidig enstemmighed omkring behovet for en renteforhøjelse "ganske snart".



Det viser referatet fra mødet, der blev lagt frem torsdag klokken 20 dansk tid.



"På linje med deres bedømmelse af at en gradvis tilgang til en normalisering fortsat var passende, udtrykte næsten alle medlemmer den holdning, at endnu en forhøjelse i målintervallet for den ledende rente sandsynligvis var velbegrundet ganske snart, hvis de indkommende informationer fra arbejdsmarkedet og inflationen var på linje med eller stærkere end deres nuværende forventninger," skriver banken i sit referat.



"Enkelte deltagere, selv om de så yderligere gradvise forhøjelser af målintervallet for federel funds rate som sandsynligvis passende, udtrykte dog usikkerhed omkring timingen af sådanne forhøjelser."



Det blev i markedet tolket som tegn på, at tempoet i Federal Reserves renteforhøjelser kan blive sænket, hvilket svækkede dollaren en anelse. Dog slet i samme grad som onsdag, hvor Federal Reserves formand, Jerome Powell, indikerede, at de amerikanske renter er tæt på at nå et neutralt niveau, hvilket kostede dollaren et stort dyk.



"Man så en ret massiv revurdering af Fed-forventningerne i går (onsdag, red.), og markederne kan have overreageret lidt," siger valutastrateg Erik Nelson fra Wells Fargo til Reuters som forklaring på den begrænsede bevægelse.



Dollar står fredag morgen i en kurs på 1,1395 per euro mod 1,1385 per euro torsdag eftermiddag.



Over for yen er dollaren svækket til 113,40 yen fra 113,30 torsdag eftermiddag, mens euro står i 129,17 yen mod 128,99 onsdag eftermiddag.



