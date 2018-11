Aktier: Gassen gik af ballonen i fjernøsten efter frokost

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng -0,4 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex +0,0 Sydkoreas Kospi +0,2 Indiens BSE Sensex +1,1 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,6

De asiatiske aktier fulgte torsdag morgen i fodsporene af onsdagens stigninger på Wall Street, hvor kommentarer fra formanden for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, indikerede, at banken nærmer sig en afslutning på den renteforhøjelsescyklus, der har stået på i flere år.Men i takt med at handelsdagen er skredet frem, siver luften langsomt ud af aktieballonen, og investorerne er begyndt at trække følehornene til sig.De indledende stigninger kom i kølvandet af centralbankchef Jerome Powells tale onsdag, hvor han betegnede den amerikanske rente som "lige under" neutralt niveau, mindre end to måneder efter at han betegnede den som "langt fra" neutral.Det udløste rentefald og stor søgning mod aktier.Det smitter fortsat af i Japan, hvor investorernes begejstring dog dæmpes af en styrkelse af yen."Japanske aktier stiger på baggrund af stigningen i amerikanske aktier. Investorerne vil sandsynligvis teste niveauet på 22.500 for Nikkei-indekset, der er psykologisk vigtigt," siger markedsanalytiker Toshiyuki Kanayama i Monex ifølge Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., hvilket også gælder det brede Topix-indeks.I Kina er stemningen vendt, og frygten samles om G20-mødet i weekenden, hvor præsident Xi skal mødes med USA's præsident Trump.Shanghai Composite og CSI 300-indekset ligger begge med et minus på 0,3 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks viger 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Kospi-indekset i Seoul med et plus på 0,2 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,8 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med en gevinst på 0,6 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro- og pundstyrkelse begrænses af fundamental dollar-støtte Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS