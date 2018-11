Det er generelt beherskede, men i overvejende grad positive, udsving, der onsdag middag præger aktiebørserne i Europa.



Ved 12.45-tiden ligger det paneuropæiske Stoxx 600-indeks 0,1 pct. højere efter en lille overvægt af sektorer i plus, herunder de minerelaterede aktier.



I London ligger mineselskaberne da også højere, hvor særligt Antofagasta skiller sig ud med en stigning på 4,4 pct.



Glencore og Anglo American stiger desuden omkring 1,5 pct.



Opturen for minesegmentet kan dog ikke forhindre et fald i det britiske FTSE 100-indeks på 0,2 pct. - tynget blandt andet af et fald i aktien i forbrugsvaregiganten Reckitt Benckiser på 2 pct.



Easyjet ligger desuden 3,2 pct. lavere efter at være ramt af en nedgraderet anbefaling fra Kepler Cheuvreux til "hold" fra "køb".



Uden for det britiske eliteindeks falder Restaurant Group samtidig godt 10 pct., efter at selskabets ejere onsdag har stemt et omtvistet køb af madkæden Wagamama igennem.



Endvidere falder Thomas Cook yderligere 6,7 pct. efter nedturen på 22,6 pct. tirsdag, da rejseselskabet nedjusterede forventningerne.



Den britiske regering er onsdag i øvrigt kommet med en rapport, hvor det estimeres, at den britiske økonomi med premierminister Theresa Mays brexitaftale vil være 2,1 pct. mindre om 15 år, i forhold til hvis Storbritannien forblev i EU.



Uden en brexitaftale estimeres økonomien derimod at blive 7,7 pct. mindre.



På børsen i Frankfurt ligger DAX-indekset næste uændret. På listen med faldende aktier topper dækproducenten Continental med et fald på 5,5 pct., efter at selskabets finansdirektør har indikeret et vedblivende marginpres ind i 2019.



I Paris ligger markedet desuden 0,3 pct. højere efter blandt andet plusser til Renault og Sanofi på henholdsvis 1,3 og 0,9 pct.



/ritzau/FINANS