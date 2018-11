Aktier: Flotte asiatiske stigninger i lyset af flygtige handelshåb

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,0 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +0,7 China CSI 300 +1,0 Taiwan Taiex +1,1 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,5 Singapores STI +0,2 Sydney ASX 200 -0,1

Opdateret 6.50De asiatiske aktiemarkeder ligger med pæne stigninger onsdag, hvor håb om en løsning på de kinesisk-amerikanske handelsstridigheder igen spirer.Alle investorer er fokuserede på det kommende G20-topmøde, hvor USA's præsident, Donald Trump, skal mødes med den kinesiske præsident, Xi Jinping, for at finde en løsning.I Japan er investorerne samtidig begejstrede over en svækket yen. Nikkei-indekset stiger 1,0 pct., mens det brede Topix-indeks øger 0,5 pct.Investorerne i Kina er også positive, og analytikere håber på endnu en bølge af markedsopsving efter G20-mødet. Shanghai Composite sendes op med 0,7 pct., mens CSI 300-indekset ligger med et plus på 1,0 pct.Hongkongs Hang Seng-indeks øger samtidig 0,8 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 1,1 pct., og Kospi-indekset i Seoul stiger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,2 pct.Sydneys ASX-indeks slutter til gengæld dagen af med et tab på 0,1 pct.Futures for de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,1-0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Centralbank-kommentarer får dollar til at glimte Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS