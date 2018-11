Valuta: Centralbank-kommentarer får dollar til at glimte

Den amerikanske dollar fastholder onsdag morgen tirsdagens styrkelse over for de andre store valutaer, der blev katalyseret af bemærkninger fra den amerikanske centralbanks næstkommanderende.



Federal Reserves viceformand, Richard Clarida, bakkede op om yderligere renteforhøjelser og tilføjede som vanligt, at de planlagte stramninger vil være dataafhængige.



Og trods hans pointering af at de økonomiske data er blevet endnu mere kritiske for vurderingen af renten, da Fed er kommet tættere på at indtage en neutral holdning, blev kommentarerne opfattet som en afvisning af præsident Donald Trumps gentagne angreb på Federal Reserves pengepolitik.



"Claridas bemærkninger peger klart på stramninger. Vi forventer, at Fed forsat vil være konsekvent og tilpasse pengepolitikken i henhold til de indkommende økonomiske data, som hidtil har været ret robuste," siger valutachef Stephen Innes fra Oanda til Reuters og fortsætter:



"Fed er uafhængig, og tilgangen er meget matematisk og systematisk. Vi forventer under ingen omstændigheder, at USA's centralbank vil give efter for presset fra Trump."



Nu afventer markedet centralbankchef Jerome Powells tale senere onsdag samt weekendens G20-topmøde, hvor Donald Trump skal mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, for at prøve at finde en løsning på de kinesisk-amerikanske handelsspændinger.



Trumps kommentarer tidligere i indeværende uge om at det er "meget usandsynligt", at han vil acceptere Kinas anmodning om at udskyde en planlagt forhøjelse af tarifferne, har skræmt investorerne, der flygter fra risikofyldte aktiver til "safe-haven" valutaer.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2740 dollar mod 1,2735 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1295 dollar mod 1,1290 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 113,85 yen mod 113,80 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS