Råvarer: Olieprisen nærmer sig igen 60 dollar

Relateret indhold Artikler

Overudbud af olie er fortsat det bærende tema på oliemarkedet tirsdag morgen, hvor prisen på en tønde af den europæiske Brent-olie kortvarigt har været under 60 dollar blot for at rette sig lidt igen.



Ved 6.20-tiden koster en tønde Brent 60,31 dollar mod 60,73 dollar mandag eftermiddag ved 17-tiden. Man skal blot tilbage tilbage til starten af oktober for at finde en pris på over 85 dollar for en tønde.



Oliehandlerne ser frem mod ugens G20-møde fredag og lørdag i Buenos Aires, hvor blandt andet USA og Kina skal mødes på sidelinjen for at forsøge at løsne op for den eskalerende handelskrig.



I næste uge er den helt store begivenhed årsmødet i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, der mødes torsdag i Wien. Her vil oliekartellet drøfte produktionsplanerne samme med en række vigtige producenter, der står uden for Opec, herunder Rusland.



Saudi-Arabiens olieproduktion satte rekord i november ifølge en industrikilde, som Reuters har talt med. Til gengæld har den seneste tids prisfald på olie - netop som følge af tegn på et overudbud af olie - ført til spekulationer om, at Opec muligvis vil skrue ned for hanerne.



"Vi regner med, at producenterne vil lægge en dæmper på eksporten i de kommende måneder og lægge et gulv under priserne," vurderer Capital Economics i et notat ifølge Reuters.



Prisen på den amerikanske referenceolie falder dog ikke desto mindre til 51,34 dollar for en tønde tirsdag morgen. Mandag eftermiddag var prisen lige under 52 dollar.



Tirsdag morgen koster en troy ounce guld 1222,70 dollar mod 1223,10 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6164 dollar mod 6172 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS