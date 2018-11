Valuta: Dollar står fortsat styrket midt i uroen

Relateret indhold Artikler

Dollar holder tirsdag morgen fast i det meste af mandagens styrkelse mod yen, mens der er omtrent status quo over for euro, som den amerikanske valuta svingede begge veje over for mandag.



Investorerne holder fast i dollar som en form for sikker havn i lyset af tiltagende usikkerhed om den amerikanske handelskrig med Kina. Mandag gentog præsident Donald Trump, at han forventer at forhøje toldsatserne over for import fra Kina med effekt fra det nye år.



Dollar står tirsdag morgen i 1,1340 per euro samt en kurs på 113,50 yen. Ved 17-tiden mandag var samme valutapar på henholdsvis 1,1345 dollar per euro og 113,59 yen per dollar. Sidstnævnte var en klar styrkelse af dollar i dagens løb, mens euro-dollar-krydset svingede fra 1,1330 til 1,1380 og tilbage igen efter den lange thanksgiving-weekend.



Mange holder denne uge øje med den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som torsdag offentliggør referatet fra seneste rentemøde. Her kan der være tegn på, om den pengepolitiske komité holder fast i sin nuværende rentebane.



Allerede tirsdag kan der desuden komme antydninger om det samme, når fire af de toneangivende chefer fra Federal Reserves øverste niveau taler ved forskellige lejligheder. Onsdag er formanden for centralbanken, Jerome Powell, på banen.



"Markedet er meget ivrigt for at vide, hvad Powell har at sige, givet at der allerede har været en kraftig justering i forventningerne til Federal Reserves renteforhøjelser. Vi ser det som negativt for dollaren, hvis han anerkender en opbremsning i den globale vækst," udtaler driftsdirektør Nick Twidale fra Rakuten Securities ifølge Reuters.



Den planlagte renteforhøjelse på 0,25 pct.point i december ventes ikke ændret, men spørgsmålet er, hvor mange af den slags centralbanken vil følge op med i 2019.



For euro er det igen nyt om den slingrende brexit-proces samt Italiens statsbudget, der kan påvirke valutaen.



