Aktier: Asien trodser Trump og følger positive takter fra Wall Street

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,8 Topix +0,8 Hongkongs Hang Seng 0,0 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,4 Taiwan Taiex +0,1 Sydkoreas Kospi +0,8 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +1,0

De asiatiske aktiemarkeder ligger med overvejende stigninger tirsdag, på trods af at USA's præsident, Donald Trump, har diskuteret muligheden for yderligere straftold over for import af kinesiske varer i fraværet af en handelsaftale med Kina.Ifølge Bloomberg News har Donald Trump i et interview med the Wall Street Journal, der blev offentliggjort mandag, sagt, at han sandsynligvis vil skubbe på for yderligere straftold på kinesiske varer for 200 mia. dollar.I interviewet har præsidenten også indikeret, at han vil smide tariffer på al resterende import fra Kina, hvis forhandlinger med landet ikke munder ud i en handelsaftale.Senere i denne uge ventes det, at Donald Trump mødes med sin kinesiske modpart, Xi Jinping, i forbindelse med G20-topmødet i Argentina. Topmødet indledes fredag.På aktiemarkederne i Asien ser investorerne ud til at tage de seneste udtalelser fra den amerikanske præsident med nogenlunde ro, og i Japan stiger Nikkei-indekset 0,8 pct., hvilket også er tilfældet for det bredere Topix-indeks.Stigningerne i Japan - og for den sags skyld i resten af Asien - kan også hænge sammen med, at der mandag var solide plusser på det amerikanske aktiemarked, hvor blandt andet flere af de helt store detailaktier steg pænt oven på et par travle handelsdage i form af black friday og cyber monday.I Kina er investorerne ligeledes positive, da Shanghai Composite-indekset stiger 0,4 pct., og CSI 300-indekset løfter sig i samme størrelsesorden, samtidig med at Hongkongs Hang Seng-indeks ligger stort set uændret.På de øvrige aktiemarkeder stiger Taiwans Taiex-indeks med 0,1 pct., Kospi-indekset i Seoul stiger 0,8 pct., mens Singapores Strait Times-indeks stiger 0,3 pct., og Sydneys ASX-indeks går op med 1 pct.Indeksværdi klokken 06.25./ritzau/FINANS