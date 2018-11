Aktier: God stemning og bankplusser på politiske fremskridt

Et par politiske nyheder bidrager mandag eftermiddag til positiv stemning på de europæiske aktiemarkeder, hvor særligt flere af bankerne ligger med pæne stigninger.



På børserne i England, Tyskland og Frankrig stiger de ledende aktieindeks med mellem 0,9 og 1,2 pct., samtidig med at det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks går op med 1,1 pct. Underliggende er det indeksets banksegment, der står for den største stigning.



Det er især de italienske banker - såsom Mediobanca, Unicredit og UBI - som ligger godt til med plusser på mellem 4,5 og 6 pct. Årsagen til stigningerne skal findes i, at den italienske regering er kommet med forsonende toner over for EU efter den seneste tids strid omkring landets planlagte underskud, som EU vurderer til at være for stort.



Ifølge William Hobbs, der er ansvarlig for investeringsstrategi hos Barclays Investment Solutions i London, bør de forsonlige toner mellem Italien og EU bidrage til god stemning på aktiemarkedet, som ligeledes kan være påvirket af, at EU's stats- og regeringschefer søndag har godkendt udtrædelsesaftalen og den politiske erklæring for Storbritanniens udtræden af EU.



Foruden bankerne har det italienske olieserviceselskab Saipem en god dag med en kursstigning på 6 pct., efter at storbanken HSBC har løftet anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold", mens kursmålet er skruet ned til 4,50 euro fra 4,60 euro. Til sammenligning koster en aktie i Saipem mandag eftermiddag 3,70 euro.



Blandt de største fald på kontinentet melder danske GN Group sig med et fald på 6,3 pct. Det sker, efter at ABG Sundal Collier har sænket sin anbefaling af aktien til "sælg" fra "køb" og reduceret kursmålet til 225 kr. fra 320 kr. Mandag eftermiddag koster en aktie i GN Group 236,30 kr.



/ritzau/FINANS