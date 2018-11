Investorerne ser ud til at være i godt humør mandag middag, og mens det på aktiemarkedet giver generelle kursstigninger, giver det på obligationsmarkedet stigende obligationsrenter.



Herhjemme bliver den toneangivende tiårige statsobligation ved middagstid handlet med en rente på 0,31 pct., hvilket er 2 basispoint højere end ved børslukning fredag.



Tendensen med stigende obligationsrenter er gældende for det meste af Nord- og Centraleuropa, mens der længere sydpå til gengæld er rentefald.



Størst er rentefaldene i Italien, efter at den italienske regering ser ud til at bøje sig for EU's krav om at nedbringe det offentlige underskud, som på det seneste har været et stridspunkt mellem de to parter.



- De italienske obligationsrenter falder derfor kraftigt, og de italienske aktiekurser stiger, med udsigt til at en hård konfrontation med EU, der i yderste konsekvens kan presse Italien ud af euroen, nu ser ud til at kunne afværges, skriver cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank i en kommentar.



Den italienske regering taler nu om at nedbringe det offentlige underskud i 2019 til omkring 2 pct. af bruttonationalproduktet fra de hidtidige 2,4 pct. Underskuddet vil stadig være markant højere end de 0,8 pct., den tidligere regering havde aftalt med EU.



- Men investorerne glæder sig over, at der nu er bevægelse og vilje til kompromis fra den italienske regering, skriver Jacob Graven.



Fra nøgletalssiden viste det tyske erhvervstillidsindeks IFO mandag formiddag en skuffende udvikling i november ved at falde til 102,0 fra 102,8 måneden før.



Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 102,3 ifølge Bloomberg News.



Resten af mandagen er blottet for nøgletal, men investorerne kan se frem til flere taler fra højtstående folk i Den Europæiske Centralbank (ECB), herunder fra Mario Draghi, der er bankens øverste chef.



/ritzau/FINANS